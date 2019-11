Napoli, danneggiata l'auto di Zielinski L'episodio dopo il tentato furto nella villa di Allan. Fronte campo, fiducia a tempo per Ancelotti

Tre punti nelle ultime quattro giornate, fuori dall'Europa se il campionato finisse oggi, ma, soprattutto, in un vortice di tensione dentro e fuori dal campo. Il Napoli vive un incubo a occhi aperti, a 360 gradi, e mai sosta per le nazionali fu più opportuna per provare a ritrovare serenità e far sbollire la rabbia dell'ambiente, a dir poco inviperito nei confronti degli azzurri in seguito al clamoroso “caso ritiro”. Ad aumentare la tensione collettiva, episodi che non hanno nulla a che fare con il calcio. Come racconta l'edizione odierna de “La Repubblica”, Laura Slowiak, moglie del centrocampista Piotr Zielinski, ha ritrovato la sua auto danneggiata: in frantumi il vetro del finestrino dal lato passeggero, rubati autoradio e navigatore satellitare. Un episodio che va a sommarsi al tentato furto nella villa di Allan, avvenuto venerdì pomeriggio, mentre la moglie Thais era in casa. Si respira un'aria decisamente pesante e sul fronte tecnico, incassato e mal digerito il pari casalingo a reti inviolate contro il Genoa, De Laurentiis ha concesso una fiducia a tempo ad Ancelotti, prima di volare negli Stati Uniti ed in seguito a una riflessione sulla posizione dell'allenatore. A determinare il futuro del tecnico di Reggiolo saranno le sfide contro Milan e Liverpool. Intanto, procede l'iter per multare i calciatori “ammutinati”. Prende corpo la possibilità dell'applicazione di penali record da parte club nei confronti della squadra, con potenziali tagli del 25 per cento sugli stipendi.