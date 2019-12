Pallanuoto, A1: Posillipo ancora ko Alla Scandona la Sport Management si imponde per 13 a 7 nonostante una buona prova dei campani

Un match avvincente, come ci si aspettava sarebbe stato e con un risultato inizialmente tutt’altro che scontato, dato l’andamento della gara nei primi due tempi, mentre dopo la pausa ha preso invece una piega diversa, nettamente a favore degli avversari: finisce 7-13 la gara di pallanuoto, undicesima giornata prima della sosta, tra il CN Posillipo padrone di casa alla Scandone e la Pallanuoto Sport Managment, ospite dei rossoverdi.

I quattro tempi con parziali di 2-3/2-4/1-2/2-4, hanno visto il Posillipo concentrato e in gara, aprire la scia di gol con un 2-0 iniziale, rimontato dagli avversari a cui Negri nega il primo dei due rigori mancati (un terzo sarà invece messo a segno), ma la SP Managment recupera, appunto, chiudendo sul 2-3 il primo tempo. È già nel secondo quarto che inizia a venire fuori la superiorità fisica della Sport Managment che chiude sul 2-4, ossia con il risultato complessivo di 4-7 prima della pausa lunga. Alla ripresa, i ragazzi di Baldineti allungano la distanza dal Posillipochiudendo sul risultato a tabellone di 5-9.

Nell’ultimo quarto la gara è praticamente nelle mani della Sport Managment ma il Posillipo mette a segno i due gol che chiuderanno definitivamente la partita davanti ai 250 alla Scandone, sul 7-13. Sfortunati i ragazzi dell’allenatore Roberto Brancaccio che più di una volta (almeno 4) centrano la traversa avversaria ma superiori di fatto quegli stessi avversari, che saldano il terzo posto in classifica. Sei, invece, i punti in classifica per il Posillipo.

Ora la lunga pausa, durante la quale il Posillipo avrà modo e tempo di lavorare sui punti più deboli: “Sapevamo di affrontare una delle squadre forse meglio messe in questo momento, dal punto di vista fisico, come dimostrano gli ultimi risultati. Sarà per noi una pausa importante perché ci darà modo di analizzare e riflettere su tutto quello che in questo momento negativo non sta funzionando”, il commento post gara di Brancaccio