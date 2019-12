Juve Stabia, Cissé salta il Chievo Verona Oltre all'attaccante saranno altri quattro gli assenti per mister Caserta in vista dell'anticipo

Domani sera la Juve Stabia scenderà in campo al Bentegodi per affrontare il Chievo. La gara costituisce l'anticipo della sedicesima giornata di campionato e vedrà le vespe desiderose di riscatto dopo le recenti sconfitte subite con Virtus Entella e Frosinone. Inoltre, permane sempre la questione legata al rendimento in trasferta, con i gialloblu che hanno mostrato dei risultati totalmente diversi rispetto a quanto ottenuto tra le mura amiche. Il tecnico Caserta (alla sua centesima panchina in carriera) dovrà ancora fare a meno di pedine importanti, come i vari Allievi, Calvano, Mastalli e Tonucci. A questa lista si è aggiunto anche Cissé che non partirà alla volta di Verona a causa di un problema occorso negli ulltimi allenamenti. A questo punto è certa la presenza di Forte al centro dell'attacco, ipotesi presa fortemente in considerazione dal tecnico anche nel caso in cui ci fosse stata la disponibilità dell'ex Benevento.

Designato anche l'arbitro dell'incontro: si tratta di Di Martino della sezione di Teramo. Con lui gli assistenti Cipressa e Berti, mentre il quarto uomo sarà Illuzzi.

Ecco la lista dei convocati diramata da Fabio Caserta:

Portieri: Branduani, Esposito, Russo.

Difensori: Fazio, Germoni, Ricci, Troest, Vitiello.

Centrocampisti: Addae, Buchel, Calò, Carlini, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla.

Attaccanti: Bifulco, Boateng, Canotto, Del Sole, Elia, Forte, Melara, Rossi

Indisponibili: Allievi,Calvano,Cissè, Mastalli, Tonucci