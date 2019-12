Napoli, sirene dalla Germania per Mertens L'attaccante potrebbe salutare gli azzurri a gennaio. Centrocampo: ballottaggio Torreira - Lobotka

Non solo il mercato in entrata. Dopo aver a lungo temporeggiato, a gennaio il Napoli rischia di perdere Mertens. Il club partenopeo ha offerto al belga il rinnovo del contratto in scadenza a giugno mettendo sul piatto circa 4 milioni di euro di ingaggio, bonus compresi, ma il Borussia Dortumund sarebbe pronto a pagare la clausola di circa 10 milioni per bruciare l'agguerrita concorrenza che vorrebbe far proprio l'attaccante a giugno, a costo zero, non appena si sarà, eventualmente, svincolato. Si vedrà. Mentre i tifosi restano col fiato sospeso, Gattuso attende, intanto, rinforzi per il centrocampo. Che Torreira dell’Arsenal sia tra gli obiettivi non è ormai, da giorni, un mistero, tant'è che è già stata presentata all'Arsenal un'offerta per il prestito oneroso con diritto di riscatto dell'ex Sampdoria. Si registrano, però, nel contempo, costanti progressi nei negoziati per condurre all'ombra del Vesuvio il venticinquenne slovacco Stanislav Lobotka. Il regista, di proprietà del Celta Vigo, ha detto “sì” alla proposta economica degli azzurri e manifestato il proprio gradimento alla destinazione italiana. Lobotka era già stato a un passo dal Napoli nell'estate del 2018, ma poi non se ne fece nulla per effetto della scelta di Ancelotti di ritenere sufficiente l'ingaggio di Fabián Ruiz. Proprio il già citato Gattuso, avrebbe, invece, chiesto espressamente di stringere i tempi per il “nero su bianco” di Lobotka. Se tutto filasse per il verso giusto, il suo arrivo dovrebbe escludere quello di Torreira.