Boxe: Testa e compagne in ritiro ad Assisi Per le azzurre è cominciata la seconda parte della preparazione

Ad Assisi si lavora sodo già da oggi per riprendere il programma di allenamenti interrotto il 30 dicembre. Presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, è tornata la Nazionale italiana femminile che lavorerà intensamente fino al 12 Gennaio. Proprio il settore femminile è in grande crescita e la stella azzurra è certamente la ragazza di Torre Annunziata Irma Testa che nel 2020 darà l'assalto alla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, passaggio cruciale della sua ambiziosa carriera. Irma ha compiuto ventidue anni il 31 dicembre ed è carichissima dopo un 2019 che le ha regalato il titolo di campionessa europea.

L'atleta di Torre Annunziata ha già disputato i giochi di Rio de Janeiro nel 2016 fermandosi nei quarti di finale a soli 18 anni. In terra nipponica, invece, sogna di salire sul gradino più alto del podio e per riuscirci non vuole lasciare nulla al caso. I ritiri come quello in corso di svolgimento ad Assisi sono fondamentali per crescere sia fisicamente che tecnicamente e anche per studiare le avversarie che potrebbe trovare sulla strada verso Tokyo.

Oltre a lei in ritiro ci sono anche Martina La Piana, Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Giulia Lamagna, Alessia Mesiano, Valentina Alberti, Rebecca Nicoli, Francesca Amato, Angela Carini, Assunta Canfora e Flavia Severin. Lo staff tecnico sarà composto da Maurizio Stecca, Michele Caldarella, Laura Tosti e Riccardo D'Andrea. Per tutte le convocate il sogno è quello di volare alle Olimpiadi di Tokyo e dare ancora più visibilità al pugilato femminile in Italia che soprattutto grazie alle imprese di Irma Testa è già cresciuto tanto nell'ultimo quadriennio.