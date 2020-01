Capo d'Orlando - Napoli, Sacripanti: "Servirà un'impresa" Alle 21 la palla a due del match valido per la diciottesima giornata del girone Ovest di Serie A2

Turno infrasettimanale per la Gevi Napoli Basket, che al PalaFantozzi di Capo d’Orlando farà visita all’Orlandina di coach Sodini. Il match, valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A2, è in programma alle 21. All’andata gli azzurri si imposero col punteggio di 79-46 sulla formazione siciliana, attualmente al penultimo posto a quota 10 punti in classifica nel girone Ovest, 6 in meno rispetto a Guarino e compagni, decimi. Queste le dichiarazioni rese da coach Pino Sacripanti, attraverso i canali ufficiali del club partenopeo, a poche ore dalla gara: “L’impegno in trasferta contro Capo D’Orlando è davvero ostico e molto difficile. Affronteremo una squadra profondamente diversa da quella vista nel girone di andata, ma anche noi siamo cambiati tanto. Un particolare ed ulteriore coefficiente di difficoltà, di questa impegnativa trasferta, è dettato dal ridotto tempo avuto a disposizione dopo le molteplici energie mentali e fisiche spese nel vittorioso derby contro Scafati. Ci sarà, dunque, bisogno di tanto sacrificio ed applicazione da parte di tutti per riuscire a portare a casa la partita e realizzare un’impresa."

Foto: napolibasket.eu