Boxe, Testa:"In isolamento volontario in campagna" La campionessa di Torre Annunziata ha scelto di non tornare a casa per il bene dei suoi cari

La Nazionale italiana di pugilato è tornata da Londra giovedì sera non senza qualche difficoltà. E’ dovuta intervenire la Farnesina per permettere un rientro tranquillo in un momento in cui tutti gli spostamenti internazionale sono molto complicati. Dopo qualche giorno è arrivato il commento di Irma Testa, campionessa di Torre Annunziata che dopo il rientro in Italia, così come il resto della quadra, si è dovuta sottoporre ad un isolamento volontario.

Purtroppo le qualificazione Olimpiche di Londra sono state interrotte nel bel mezzo del torneo” ha spiegato al campionessa campana. Un provvedimento arrivato “per la sicurezza degli atleti. E’ stato un momento difficile, ma in questo periodo storico, chi non sta passando una brutta situazione? Tornati da Londra –gli azzurri sono sbarcati a Roma giovedì sera- abbiamo dovuto iniziare un “isolamento fiduciario”. Io ho deciso di farlo lontano dalla mia famiglia e dai miei affetti per non mettere a rischio la salute di nessuno. Nonostante abbia la sicurezza al 99,9% di non aver contratto il Covid-19. Ma la prudenza non è mai abbastanza. Sono andata in una casa in campagna per stare lontana da tutto e tutti. Non è solo per noi che dobbiamo rispettare le regole ma soprattutto per i nostri nonni, genitori e per le persone che sono esposte a rischi maggiori. Questo è un brutto virus, ma c’è un virus ancora più brutto ed è quello dell’ignoranza. Usiamo la testa. Quindi facciamo tutti la nostra parte. Solo in questo modo possiamo uscirne vittoriosi. Forza Italia e forza italiani. Torneremo più forti di prima e sarà ancora più bello lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi, che per ora, sono solo rimandati”