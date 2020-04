Runner, cicloamatori e tennisti sperano di poter riprendere Gli amatori potrebbero tornare in strada nel mese di maggio, il tennis sport tra i più sicuri

Lo sport agonistico è fermo e lo resterà ancora per un po’. Le competizioni, nella migliore delle ipotesi, non inizieranno prima del mese di giugno, mentre per gli allenamenti potrebbe esserci il via libera dal 4 maggio. Se gli sportivi professionisti dovranno seguire dei protocolli di sicurezza, cosa potranno fare gli amatori?

C’è la concreta possibilità che possa arrivare il via libera per i runner e i cicloamatori ma con diverse regole da seguire. La data è difficile da ipotizzare, ogni regione potrebbe avere qualche restrizione, ma la classica corsetta che in molti sognano di fare, potrebbe essere permessa ma con le giuste distanze. Due metri tra un runner ed un altro, ma sarebbe meglio averne cinque per evitare ogni rischio.

Si parla di un tempo limitato per l’attività fisica, ma pare sia da scongiurare questa ipotesi. I cicloamatori non potranno oltrepassare i confini regionali per una questione di sicurezza e dovranno tenere una distanza di almeno 15 metri l’uno dall’altro.

Queste però sono solo ipotesi attualmente al vaglio del Ministero e delle varie giunte regionali. Con l’arrivo della bella stagione però si va incontro anche al rischio di assembramenti, motivo per cui è consigliabile scegliere orari più tranquilli per regalarsi un po’ di sano sport amatoriale. Mentre per quanto riguarda le altre discipline, il primo a ripartire potrebbe essere il tennis con l’obbligo di avere solo due persone in ogni campo e altre restrizioni tra cui l’utilizzo dei guanti, un sacrificio necessario per riprendere a giocare anche se chi ha giocato a tennis sa bene quanto sia importante il contatto con la racchetta.