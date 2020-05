Tiro a Volo, c'è l'elenco di chi potrà allenarsi Si tratta di uno sport sicuro, sono tanti anche i campani quelli che potranno riprendere

Il Consiglio Federale che si è riunito virtualmente ieri in videochiamata, oltre al contributo di solidarietà erogato a tutte le Società, alle variazioni del calendario agonistico ed altre importanti delibere, ha anche recepito le linee guida per gli allenamenti sportivi divulgate ieri mattina dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il documento segue il DPCM dello scorso 26 aprile in cui all’articolo 1 comma g si prescrive che solo gli atleti di interesse nazionale possono riprendere gli allenamenti individuali. Sulla base del Regolamento Federale e della delibera del CF del 14 dicembre 2019, la Fitav ha stilato un elenco dei tiratori autorizzati. “La nostra speranza era quella di tornare tutti insieme sui campi di tiro già dagli inizi del mese di maggio, sia per calcare le nostre tanto amate pedane come una volta sia perché questo avrebbe significato la fine dell’emergenza sanitaria. Purtroppo non abbiamo ancora questa possibilità e per contenere la diffusione del contagio dobbiamo rispettare i provvedimenti emanati dal Governo, dalle Regioni e dei Comuni, a volte in contraddizione tra di loro – ha spiegato il Presidente Luciano Rossi – La delibera assunta lo scorso dicembre ricomprende tra i tiratori di interesse nazionale tutti gli appartenenti alla massima categoria di ogni disciplina Fitav e ieri l’abbiamo integrata con l’inserimento degli atleti paralimpici già segnalati dal Commissario Tecnico del Para-Trap Benedetto Barberini”.

Sono ritenuti “Atleti di Interesse Nazionale” per l’anno 2020 tutti gli atleti, per la specialità di appartenenza, che rientrino in una delle seguenti categorie: 1) Tutti gli atleti che fanno parte delle “Squadre Azzurre”, “Nazionale B” e “Nazionale Universitaria”, specialità Trap e Skeet;

2) Tutti gli atleti inseriti nell’elenco dei tiratori del Settore Giovanile con la qualifica Juniores (Trap: maschile e femminile, Skeet: maschile);

3) Tutti gli atleti appartenenti alla massima categoria di ogni specialità olimpica e non olimpica;

4) Tutti gli atleti convocati nelle Squadre Nazionali (Double Trap, Fossa Universale, Compak, Sporting; Elica; Tiro Combinato da Caccia), a far data dal giorno di convocazione dell’atleta;

5) Tutti gli atleti indicati dai Direttori Tecnici, a far data dalla comunicazione del Direttore Tecnico;

6) Tutti gli atleti paralimpici indicati dal Commissario Tecnico dell’attività paralimpica.

L'elenco di tutti gli atleti, tra cui tanti campani, è stato pubblicato sul sito ufficiale Fitav.it