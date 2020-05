Napoli, 3 gruppi e 3 campi per le sedute "facoltative" I calciatori proseguono il lavoro personalizzato predisposto dallo staff tecnico

Nel giorno in cui il Governo ha dato il via libera agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio, in casa Napoli proseguono gli allenamenti individuali facoltativi concessi dal club ai calciatori per tenersi in forma in vista della (possibile) ripresa dei campionati. Divisi in tre gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro sviluppato in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica col pallone. Per primi sono stati impegnati i portieri e poi di seguito, a intervalli, ha lavorato l'intera rosa divisa in due gruppi che si sono allenati in maniera alternata, proseguendo la tabella di preparazione con esercizi differenti e complementari rispetto a quelli di ieri. Le sedute si sono svolte sui tre campi del centro tecnico dove i giocatori hanno lavorato singolarmente in zone personali delimitate.

