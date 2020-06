Pugilato, Testa ad Assisi per il primo raduno dopo l'emergenza Saranno sette le pugili azzurre in ritiro dal 7 al 19 giugno

Saranno sette le azzurre impegnate nel primo collegiale ad Assisi dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Il Centro Nazionale di pugilato ospiterà il gruppo dal 7 al 19 giugno. Tra le convocate c’è anche Irma testa, atleta delle Fiamme Oro, che è sicuramente la migliore carta azzurra in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo che sono state rinviate al 2021.

La ragazza di Torre Annunziata, che nel torneo di qualificazione europeo di Londra, non era riuscita a salire sul ring prima della sospensione, avrà un anno in più per crescere e coltivare il suo sogno da medaglia.

Irma Testa dopo il rientro in Italia, ha sostenuto la quarantena ad Assisi prima di poter tornare a casa dalla sua famiglia. Insieme a lei, che ormai si allena dallo scorso 4 maggio, ci saranno anche Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Martina La Piana, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli e Assunta Carfora. Il collegiale sarà curato dallo staff tecnico composto da Laura Tosti, Michele Caldarella e Riccardo D’Andrea. Non c’è invece l’altra napoletana Angela Carini, che continua ad allenarsi a casa ed è un’altra carta importante in vista delle Olimpiadi. La pugile partenopea a Londra aveva vinto il suo primo match nel torneo di qualificazione ed era ad una sola vittoria dal tanto ambito pass che continuerà a inseguire nel prossimo mese di marzo.