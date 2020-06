Serie C, gioia Turris: torna in Serie C dopo 19 anni Festa a Torre del Greco dove si attendeva solo l'ufficialità del ritorno tra i professionisti

L'odierno Consiglio Federale ha sancito la promozione in Lega Pro della Turris, capolista del girone G della Serie D 2019/2020 prima dello stop per la pandemina di Covid-19, che torna in Serie C dopo 19 anni. Da giorni, Torre del Greco è stata tappezzata di striscioni e ornamenti biancorossi per festeggiare la squadra. Le altre squadre promosse in Serie C sono Palermo, Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica e Bitonto. Sul fronte retrocessioni, salutano la LND due campane: Agropoli e San Tommaso, ma i due club non dovrebbero incassare passivamente la decisione maturata ufficialmente quest'oggi.