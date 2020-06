Boxe: Irma Testa tra le 100 donne italiane di successo La pugile di Torre Annunziata fa parte della speciale classifica stilata dalla rivista Forbes

Irma Testa è le 100 donne di successo selezionate da Forbes Italia per il 2020. Per la ragazza di Torre Annunziata si tratta di una grande soddisfazione. Pugile dal grande talento, prima donna italiana a qualificarsi alle Olimpiadi nella nobile arte del pugilato a Rio de Janeiro 2016. Protagonista sul ring e non solo, perché Irma Testa è personaggio a 360°. Ha raggiunto il suo obiettivo con grande passione e immensa abnegazione.

Straordinaria la sua scalata a cui manca solo l’acuto più bello, quella medaglia Olimpica che proverà a far sua a Tokyo tra poco più di un anno. Il metallo rincorso ovviamente è quello più pregiato. Nella classifica delle 100 donne di successo, oltre a manager, medici, conduttrici televisive e attrici, ci sono diverse sportive come il CT della Nazionale Femminile Milena Bertolini, la calciatrice Barbara Bonansea, la sciatrice Federica Brignone, la spadista Rossella Fiamingo, la tuffatrice Francesca Dallapé, la tennista Sara Errani e l’altra napoletana Cristina Chirichella, pallavolista e capitano della Nazionale italiana.