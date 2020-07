Tennis, a Perugia Giustino vola ai quarti di finale Il napoletano lotta per tre ore prima di avere la meglio su Vavassori

Tre ore di dura lotta ma alla fine Lorenzo Giustino è riuscito a spuntarla. Il tennista napoletano ha battuto Vavassori, numero 303 della classifiche mondiali, in tre lottatissimi set. Classico match da terra battuta con scambi lunghi che ha confermato l’ottima condizione psicofisica del campano.

Il primo set si è risolto nel rush finale con Giustino che ha sfruttato l’occasione per portare a casa la prima partita per 7/5. Nel secondo Vavassori è stato bravo a sfruttare gli errori del campano ed è riuscito a fare il break chiudendo sul 6/4. Nel terzo e decisivo set equilibrio fino al 5 a 5, poi il numero 153 della classifica ATP ha dimostrato che quando i punti sono importanti riesce sempre a piazzare la zampata. Vavassori è stato breakkato nel momento più delicato cedendo per 7/5.

Giustino ha superato il turno accedendo ai quarti di finale e ora troverà sulla sua strada lo spagnolo Carlo Taberner, giocatore spagnolo di 22 anni che è attualmente al numero 175 della classifica mondiale di singolare e testa di serie numero 5. Si annuncia un’altra battaglia, ma l’atleta napoletano ha dimostrato di non aver paura di nessuno ed essere pronto a soffrire per tirar fuori il miglior risultato possibile anche dal torneo sulla terra rossa di Perugia.