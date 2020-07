Tennis, Giustino ko contro Taberner Il tennista napoletano lascia il torneo di Perugia ai quarti di finale

L’avventura di Lorenzo Giustino sulla terra rossa del Tennis Club di Perugia è terminata ai quarti di finale. Il tennista napoletano è stato battuto in tre set da Carlos Taberner che si è imposto per 6/4 3/6 6/2.

Il numero 153 del mondo non è riuscito a trovare continuità e ha pagato a caro prezzo i sei doppi falli e soprattutto solo il 57% dei punti vinti sulla prima di servizio. Percentuale troppo bassa rispetto al 73% dello spagnolo.

Per Giustino un torneo da archiviare comunque con un giudizio positivo. La sconfitta è arrivata al cospetto di un altro top 200 dopo un match, quello con Vavassori, che lo aveva costretto a restare in campo per tre ore per vincere la partita.

A Perugia oggi andranno in scena le semifinali con Teberner che sfiderà il numero uno del tabellone e grande favorito alla vittoria finale Lorenzo Sonego, e Gigante opposto a Galovic che a sorpresa ha battuto Pablo Andujar.