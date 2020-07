Scherma, Curatoli 4° nel ranking mondiale di sciabola La Fie ha dichiarata conclusa la Coppa del Mondo

Il Comitato Esecutivo della FIE, dopo aver deciso la cancellazione dei Mondiali Cadetti e Giovani, aver indicato novembre come periodo in cui potrebbe essere possibile la ripresa della stagione internazionale ha risolto anche l’arcano legato alla Coppa del Mondo sospesa a marzo per l’emergenza sanitaria legata al covid-19. L’Esecutivo ha dichiarato conclusa la Coppa del Mondo 2019/2020, assegnando la vittoria finale a chi era in testa al ranking in quel momento.

Buone notizie per l‘Italia, che si conferma tra le grandi della scherma internazionale, con il successo nel fioretto maschile di Alessio Forconi. Da segnalare soprattutto il risultato raggiunto dal napoletano Luca Curatoli che, per il secondo anno consecutivo, si conferma tra i migliori sciabolatori al mondo chiudendo al quarto posto. A precedere il forte atleta delle Fiamme Oro il coreano Oh Sanguk che si è aggiudicato la Coppa davanti al teutonico Max Hartung e allo statunitense Eli Dershwitz.

La nuova stagione, molto probabilmente, dovrebbe riprendere nel mese di novembre e sarà fondamentale per l’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo. Obiettivo primario anche di Curatoli che è una delle migliori carte da medaglia per la spedizione campana avendo la possibilità, se i valori saranno confermati, di salire sul podio sia nella gara individuale che in quella a squadre.