Basket: Virtus Pozzuoli, firmato anche Mavric L'ex Avellino è un nuovo giocatore dei puteolani. Gentile: "Giovane con tantissimo talento"

Dopo aver confermato Nicola Savoldelli e ingaggiato Massimiliano Bordi e Sam Serigne Gaye, la Virtus Pozzuoli ha ufficializzato Emin Mavric. Il classe '98, 90 chilogrammi per 201 centimetri, ala-centro in Serie B, è stato già in Campania: ha indossato la canotta della Scandone Avellino. "Mavric è un giovane con tantissimo talento. - ha affermato il coach della Virtus Pozzuoli, Mariano Gentile - È dotato di un’ottima tecnica individuale. Può giocare nel ruolo di ala forte e in quello di pivot. Inoltre, ha anche un’ottima mano nel tiro dal perimetro. Sarà un atleta importante nel roster che stiamo allestendo con la società in questi giorni“. Pozzuoli ha chiuso all'undicesimo posto il campionato 2019/2020: 10 vittorie e 14 sconfitte nei 24 turni disputati prima della sospensione e del definitivo stop motivato dall'emergenza covid.