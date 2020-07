Basket, Virtus Pozzuoli: quattro rinnovi nel roster Balic, Caresta, Lurini e Mehmedoviq restano in gialloblu anche per il 2020/2021

Quattro annunci di rinnovo in casa Virtus Pozzuoli. Il club puteolano conferma il playmaker Amar Balic, il play/guardia Mario Caresta, la guardia/ala Niccolò Lurini e l'ala/centro Fatih Mehmedoviq nel roster che disputerà il campionato di Serie B 2020/2021.

Il direttore dell'area tecnica della Virtus Pozzuoli, Fulvio Palumbo, ha presentato così i quattro rinnovati.

"Balic è un atleta di grande spessore tecnico che ci consente di fare un grosso salto di qualità nel reparto piccoli e che ben si completerà con Savoldelli. Un elemento su cui puntiamo, insieme al resto dei giocatori già arrivati, per disputare un campionato dove contiamo di fare bene. Lo scorso anno nelle due partite disputate con la maglia gialloblù ha messo in mostra la sua ottima visione di gioco e la buona mano al tiro. Con il tecnico Mariano Gentile siamo ora al lavoro per inserire gli ultimi tasselli che restano per completare il roster".

“Mehmedoviq è un cestista cresciuto nel nostro settore giovanile e un giocatore su cui siamo certi che questa sarà la stagione in cui confermerà le buone cose fatte vedere lo scorso anno migliorandosi sicuramente. Con Mavric forma già un’ottima coppia sotto i tabelloni. A loro dovremo solo aggiungere un pivot che vada a completare il reparto dei lunghi. Fatih, poi, anche se è del Montenegro è un puteolano a tutti gli effetti, visto che è cresciuto nella nostra città e sente fortemente i colori della Virtus“.

“Mario (Caresta, ndr) è un prodotto del nostro settore giovanile che negli anni ha dimostrato grande attaccamento ai colori gialloblù. Con Savoldelli e Balic andrà a completare il reparto dei piccoli. Con il tecnico Mariano Gentile abbiamo guardato alle caratteristiche di ognuno di loro e siamo certi che questa scelta alla fine si rivelerà molto giusta, i tre giocatori si completano. La società ripone grossa fiducia in Caresta e siamo certi che l’atleta la ripagherà con una stagione in cui sicuramente farà bene“.

“Con Bordi (Lurini, ndr) rappresenta un’ottima coppia nel ruolo di ala piccola perché dotati entrambi di una buona tecnica e con volontà e grinta da vendere. Un elemento su cui puntiamo, insieme agli altri giovani del gruppo per il futuro, con la consapevolezza che dopo le ottime cose fatte vedere la passata stagione può solo maturare e migliorare di più. Ora per completare il roster manca solo un pivot esperto che ci auguriamo di chiudere nelle prossime ore“.