Boxe: Testa in raduno ad Assisi dal 7 ottobre La napoletana ha come obiettivo principale quello del Giochi Olimpici di Tokyo

La pausa estiva è ormai lontana. Le azzurre stanno già lavorando sodo. L’obiettivo olimpico, che sembra essere ancora lontano, è invece già dietro l’angolo e va preparato nel migliore dei modi. Per questo dal 7 al 26 ottobre la Nazionale italiana femminile di pugilato tornerà in raduno. Appuntamento presso il Centro Federale di Assisi dove saranno 18 le atlete attese dopo le convocazioni rese note dalla Federazione.

Occhi puntati soprattutto sulla stella azzurra, la napoletana Irma Testa. Per lei l’estate è stato un momento importante dove ha potuto passare più tempo rispetto al solito nella sua Torre Annunziata. Tanti i momenti di relax ma anche gli allenamenti, perché Irma ci tiene a non lasciare nulla al caso e nella palestra della Boxe Vesuviana ha trovato le condizioni ideali per lavorare.

Oltre a lei, saranno presenti anche Olena Svchuk, Giordana Sorrentino, Martina La Piana, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli, Assunta Canfora, l’altra napoletana Angela Carini e Flavia Severin. Le azzurre saranno seguite da Laura Tosti, Michele Caldarella e Riccardo D’Andrea. Con loro in ritiro spazio anche alle under 22 dall’11 ottobre.