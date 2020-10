Pomigliano, per Cioffi è già tempo di prima stagionale Il tecnico, subentrato a Carannante, guiderà i granata in casa della Virtus Avellino

Il Pomigliano ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Vincenzo Carannante. Nel contempo, la guida della prima squadra è stata affidata all'irpino Renato Cioffi, già sullo panchina granata per una breve parentesi tra l'ottobre e il novembre del 2018. Cioffi, che in carriera ha guidato Sorrento, Aversa Normanna, Viribus Somma, Isola di Liri, Bellaria, Casertana, Avellino Primavera, Mantova e Rimini, fu artefice della promozione del già citato Sorrento dalla Serie D alla C1, tra il 2005 e il 2007. Nel suo palmares figura anche una Coppa Italia di Serie D. Cioffi debutterà immediatamente, in concomitanza con Virtus Avellino - Pomigliano, valida per la seconda giornata del girone B del campionato di Eccellenza.