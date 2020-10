Basket: Supercoppa, Pozzuoli supera Sant'Antimo (80-61) La Virtus stende la Partenope nel derby giocato al PalaErrico

La Virtus Pozzuoli batte la Partenope Sant'Antimo con il risultato di 80-61. Vittoria nell'esordio stagionale al PalaErrico per coach Mariano Gentile contro la PSA. Si decide tutto nella prima parte di gara: al 17' è già +25 Pozzuoli con la tripla di Gaye. All'intervallo lungo i padroni di casa sono avanti 54-27. Il +35 al 26' vale come una sentenza sul match, vinto in pieno controllo dalla Virtus con Gaye autore di 23 punti. Doppia cifra anche per Lurini e Mavric e distribuzione per tutto il roster. A Sant'Antimo non bastano Carnovali, Dri e Vangelov in doppia cifra.

Supercoppa Serie B

Virtus Bava Pozzuoli - Partenope Sant'Antimo 80-61

Pozzuoli: Balic 9, Savoldelli 7, Birra 4, Caresta 3, Lurini 12, Testa, Urso, Gaye 23, Mavric 11, Mehmedoviq 6, Kushcev 5. All. Gentile.

Sant’Antimo: Milojevic 7, Dri 10, Milosevic, Ratkovic 2, Carnovali 16, Cantone ne, D’Aiello, De Meo, Vangelov 10, Sergio 8, De Marca, Trapani 8. All. Patrizio.

Arbitri: Fiore e Correale.