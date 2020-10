Boxe: Irma Testa positiva al Covid-19 La ragazza di Torre Annunziata sta bene ma ha perso gusto e olfatto

Dopo Federica Pellegrini anche un’altra icona dello sport italiano è stata fermata momentaneamente dal Covid-19. Si tratta di Irma Testa che l’ha annunciato all’Ansa proprio nella giornata di oggi. La ragazza di Torre Annunziata sta bene, ha tranquillizzato tutti dichiarando che per il momento ha solo perso “gusto e olfatto”.

La Testa si stava allenando per prepararsi in vista delle prossima primavera quando andranno in scena i tornei di qualificazione olimpica. Resta quello dei Giochi di Tokyo l’obiettivo della campionessa italiana che ha il grande sogno di salire sul podio. Il Covid-19 è solo un piccolo incidente di percorso per una ragazza che ha fatto della grinta e la voglia di arrivare in alto il suo stile di vita.Boxe: Irma Testa