Volley, A3: la Gis Ottaviano batte Sabaudia Gli uomini di coach Mosca vincono in quattro set e sono terzi in classifica

Nel campionato di Serie A3 maschile di pallavolo c’è una squadra campana che continua a stupire. Si tratta del napoletani del Gis Ottaviano che hanno battuto nell’ultimo week end il Sabaudia per 3 a 1. Al PalaVelierno la squadra di coach Mosca ha dato l’ennesima dimostrazione di forza superando alla grande anche i momenti difficili come capitato già nel primo set. Sotto 14 a 10, i campani sono stati capaci di reagire e con grande qualità hanno invertito l’inerzia chiudendo 25 a 23.

L’entusiasmo della rimonta continua anche nel secondo parziale dove Hanzic e compagni volano fino al 24 a 17 per poi imporsi 25 a 19. Ma nel terzo la musica è cambiata. Sabaudia gioca meglio, alza le percentuali in ricezione e trasforma con regolarità facendo il break. La sfida si apre con il set vinto 25 a 21. La Gis Ottaviano però è squadra di carattere, coach Mosca è bravo a dare ai suoi le giuste indicazioni e nonostante un set tirato, la squadra riesce a sfruttare con Hanzic la ghiotta occasione di chiudere 25 a 23 e di portare a casa l’intera posta in palio.

La Gis Ottaviano dopo cinque partite giocate sale al terzo posto in classifica con 10 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 29 novembre, i campani saranno impegnati nella difficile trasferta siciliana di Modica.