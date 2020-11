Sant'Antimo, vittoria al fotofinish: Cassino ko 81-80 Decisivi i liberi di Carnovali con la Partenope capace di riprendersi dopo il -15 al 10'

Debutto con vittoria nel girone D1 di Serie B per la Partenope, che stende la Virtus Cassino con il finale di 81-80. Successo al fotofinish per gli uomini di coach Enzo Patrizio, capaci di riprendersi dal -15 al 10'. Decisivi i due tiri liberi realizzati negli istanti conclusivi da Tommaso Carnovali. Quattro gli uomini in doppia cifra per la Geko PSA con altri due componenti del roster a sfiorarla. A Cassino non basta il duo Rischia-Visnjic.

Serie B - Girone D1

Prima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - BPC Virtus Cassino 81-80

Parziali: 15-30, 27-13, 13-21, 26-16

Sant’Antimo: Sergio 18 (2/2, 4/5), Vangelov 14 (6/9, 0/0), Milosevic 10 (5/8, 0/1), Sabbatino 10 (3/6, 0/1), Carnovali 9 (2/3, 1/5), Cantone 9 (3/5, 1/3), Milojevic 6 (3/6, 0/1), Dri 5 (1/5, 1/6), Ratkovic, De Marca, De Meo, D'Aiello.

Cassino: Rischia 20 (2/4, 5/9), Visnjic 19 (7/8, 0/3), Lestini 15 (1/2, 4/8), Grilli 12 (1/4, 1/7), Fioravanti 11 (2/5, 2/2), Teghini 3 (1/2, 0/5), Manojlovic, Rubinetti, Di Camillo, Gambelli.

Foto: pagina ufficiale Facebook Partenope Sant'Antimo PSA