Boxe: per Picardi una conferma importante Il pugile partenopeo ha conservato il titolo tricolore nei pesi gallo

Vincenzo Picardi non ha deluso. Il pugile partenopeo è riuscito a conservare la cintura italiana dei pesi gallo contro Gianluca Conselmo. Il bronzo olimpico di Pechino 2008 ha convinto i giudici che l’hanno eletto vincitore con un verdetto unanime (100-90 per tutti i giudici). Quello di Picardi è stato un successo speciale costruito nel tempo e arrivato in un periodo speciale.

Il pugile napoletano è salito sul ring con una maglia in onore di Maradona e anche questo ha contribuito a dare uno stimolo in più per fare bene. La classe del bronzo olimpico di Pechino 2008 non è mai stata in discussione e dopo questo successo è pronto per un 2021 da grande protagonista.