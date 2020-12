Volley, A3: la Gis Ottaviano soffre ma batte Aci Castello Vittoria in quattro set per i campani che sono saliti a quota 13 punti in classifica

E’ stata una lunga battaglia quella tra Falù Gis Ottaviano e LCT Sistema Aci Castello. A spuntarla è stata la squadra campana che al Palaveliero è riuscita ad imporsi in quattro lottati set. I ragazzi di coach Mosca hanno provato a scappare via nel punteggio costruendosi anche quattro set point sul 24 a 20 ma è mancato il colpo del ko. Gli ospiti sono riusciti ad annullare per quattro palle per chiudere il set portando la sfida ai vantaggi, dove solo sul 28 a 27 i campani sono riusciti a chiudere i conti e far proprio il primo parziale di gioco.

Sulle ali dell’entusiasmo la Gis Ottaviano torna in campo decisa a fare la differenza riesce subito a fare il break. Gli ospiti riescono a riagganciarsi ma alla lunga le percentuali in ricezione degli uomini di coach Mosca fanno la differenza, regalano maggiori occasioni offensive e la squadra chiude il secondo 25 a 20. Il terzo parziale ridà speranza ad Aci Castello che stringendo i denti rientra in partita imponendosi per 25 a 20. Ma è il quarto set quello più spettacolare e avvincente.

La Gis parte forte, vola sul 4 a 0 ma gli ospiti reagiscono. C’è un sostanziale equilibrio che si interrompe a metà set quando i padroni di casa si creano le occasioni per la fuga. Arrivano quattro match point ma anche questa volta gli uomini di Mosca hanno il braccino.

AciCastello torna sotto, annulla tutte le occasioni e si va ancora ai vantaggi dove a decidere la sfida è Hanzic che toglie le castagne dal fuoco ai suoi e fissa il 31 a 29. Una vittoria che vale tre punti e il quinto posto in classifica a quota 13, ma che deve far riflettere. Non sfruttare tutte le occasioni create ha messo in serio rischio la conquista dell’intera posta in palio. Nel prossimo match, domenica 20, i campani giocheranno ancora in casa alle 18:00 contro il Tuscania.