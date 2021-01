Volley, A3: Ottaviano ko a Modica La Gis vince il primo set poi è costretta a lasciare strada ai padroni di casa

La Falù Gis Ottaviano è tornata in campo nel nuovo anno per sfidare l’Avimecc Modica. Sfida che era iniziata benissimo per gli uomini di coach Mosca, bravi a recuperare tre punti di svantaggio dal 13 a 10 facendo un piccolo break che ha concesso di arrivare a giocarsi due seti point sfruttati al meglio per chiudere 25 a 22. Nel secondo parziale i padroni di casa sono stati bravi a lottare punto a punto fino alla seconda pausa tecnica quando Modica ha preso il sopravvento volando sul più quattro per poi imporsi 25 a 20. Terzo set con Modica capace di sfruttare l’energia positiva del set precedente e volare addirittura sul 18 a 11. Ma la Gis non ha mollato e ha ricucito il divario fino al 19 a 19. A Quel punto però Modica è riuscita a trovare le proprie certezze tornando a fare la voce grossa fino al 25 a 21. Nel quarto parziale tutto più semplice per i siciliani che dopo aver dovuto recuperare uno svantaggio di tre punti in avvio, sono riusciti a chiudere per 25 a 17 portando a casa l’intera posta in palio. La Falù Gis Ottaviano tornerà in campo domenica al PAlaVelieri nel match contro Pineto che inizierà alle 18:00.