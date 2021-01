Coppa Italia, il Napoli soffre ma va avanti: Empoli k.o. 3-2 Azzurri avanti due volte con Di Lorenzo e Lozano, ripresi dallo scatenato Bajrami. Decide Petagna

Il Napoli soffre contro l'Empoli, ma si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Al “Maradona”, risultato finale di 3-2 per gli azzurri padroni di casa. Napoli avanti, al 18', con Di Lorenzo, ripreso da Bajrami, al 33', ed al riposo in vantaggio di un gol grazie a Lozano, a bersaglio al 38'. Al 68' il momentaneo 2-2, firmato dallo scatenato Bajrami, prima della rete decisiva per il passaggio del turno, messa a segno da Petagna, al minuto di gioco numero 76. Il prossimo 27 gennaio, Insigne e compagni affronteranno la vincente di Roma - Spezia, in programma il prossimo 19 gennaio, con calcio d'inizio alle 21,15. Gara unica all'Olimpico in caso di qualificazione dei giallorossi, al “Maradona” nell'eventualità del passaggio dei liguri.

Il tabellino.

Napoli - Empoli 3-2

Marcatori: pt 18' Di Lorenzo, 33' Bajrami, 38' Lozano; st, 23' Bajrami, 31' Petagna.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme (43' st Bakayoko), Lobotka (24' st Zielinski); Politano (16' st Insigne), Elmas (24' st Ruiz), Lozano; Petagna (43' st Llorente). A disp.: Cioffi, Contini, Hysaj, Maksimovic, Mertens, Ospina. All.: Gattuso.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Zappella, Viti, Casale, Terzic (40' st Asllani); Ricci, Damiani, Haas (16' st Cambiaso); Bajrami (40' st Baldanzi); Olivieri (27' La Mantia), Matos (17' st Moreo). A disp.: Brignoli, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pratelli, Romagnoli, Stulac. All.: Cozzi (Dionisi indisponibile).

Arbitro: Giua della sezione di Olbia.

Note: Ammonito Olivieri. Recupero: pt 0', st 3'. Gara a porte chiuse.