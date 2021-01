Volley, A3: Ottaviano cede in quattro set all'Abba Pineto Quarto ko consecutivo per gli uomini di coach Mosca, domenica c'è il derby con Aversa

Non è un bel momento per la Falù Gis Ottaviano. Nel week end è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. Al PalaVeliero è andata in scena la sfida contro l’Abba Pineto, squadra che con Galatina, Tuscania e Grottazzolina guida la classifica del girone blu con 29 punti. I partenopei erano partiti bene vincendo il primo set 28 a 26 dopo una lunga battaglia sul filo dell’equilibrio. La reazione ospite è stata veemente e il secondo parziale è volato via veloce con il 25 a 13 che ha riportato in parità la capolista.

Ancora grandi emozioni nel terzo set con la Falù Gis Ottaviano che gioca alla parti, riesce a crearsi anche l’occasione di vincere il set ma poi capitola sul 32 a 30. Il ko lascia il segno perché nel successivo parziale Pineto gioca meglio, gli uomini di coach Mosca non riescono a restare attaccati nel punteggio e cedono 25 a 21. Il 3 a 1 finale vale il quarto ko di fila, una brutta notizia alla vigilia del derby contro la Normanna Aversa Academy di domenica prossima. Bisognerà vincere per non aprire una profonda crisi con la classifica che vede i partenopei fermi a quota 13 punti in decima posizione.