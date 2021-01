La Sebastiani Rieti domina anche a Pozzuoli: 62-87 Pieno controllo per i laziali, che dominano la scena al PalaErrico

La Virtus Pozzuoli non può nulla contro la capolista e imbattuta, Sebastiani Rieti: finale di 62-87 per i ragazzi di coach Alex Righetti, che dominano la scena al PalaErrico sin dal primo quarto, chiuso con il 16-29, a delineare il controllo e l'ulteriore allungo degli ospiti (parziale di 12-21 nei successivi dieci minuti). Anche l'avvio di ripresa è completamente a trazione Sebastiani e nell'ultimo quarto i padroni di casa possono solo limitare i danni. Al tabellone resta però il -25. Pozzuoli è penultima, in compagnia di Sant'Antimo, nel girone D1 di Serie B.

Serie B - Girone D1

Virtus Pozzuoli - Real Sebastiani Rieti 62-87

Parziali: 16-29, 12-21, 10-25, 24-12

Pozzuoli: Mavric 23 (2/8, 4/5), Lurini 11 (1/1, 3/4), Balic 8 (3/9, 0/7), Birra 6 (3/3, 0/1), Mehmedoviq 4 (2/5, 0/0), Caresta 3 (0/0, 1/5), Maria forte 3 (0/0, 1/5), Bordi 2 (1/4, 0/0), Kushchev 2 (1/4, 0/0), Spinelli, Savoldelli, Testa.

R.S. Rieti: Paci 14 (6/6, 0/0), Loschi 13 (3/6, 1/5), Ndoja 12 (3/6, 2/4), Di Pizzo 11 (5/7, 0/0), Drigo 10 (3/5, 1/2), Provenzani 9 (2/2, 1/1), Diomede 8 (1/3, 2/6), Traini 5 (1/1, 1/1), Cena 5 (2/2, 0/1), Kader (0/1, 0/0), Sornoza (0/1, 0/0), Toffoli.