Napoli: incontro ADL-squadra, piena fiducia in Gattuso La voglia di ripartire, la necessità di un cambio di passo immediato nel club azzurro

Si cerca il punto di ripartenza. A poche ore dalla sfida di Coppa Italia, il quarto di finale con lo Spezia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto la squadra in ritiro, in compagnia del vice, il figlio Edoardo, e dell'amministratore delegato, Andrea Chiavelli. Incontro con i calciatori e lo staff tecnico per la conferma della piena fiducia all'allenatore, Rino Gattuso.

L'obiettivo di scacciare via i rumors di un cambio in panchina, ma anche la certezza del valore delle prossime due sfide - prima lo Spezia, poi il Parma in campionato - per la gestione del calabrese. L'ipotesi rinnovo, vicinissimo sul finale del 2020, lontano oggi, resta però valida, ma deve nascere in tempi brevi un cambio di passo per l'obiettivo minimo, posto in estate, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

Da questa mattina, è ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Kevin Malcuit alla Fiorentina. Prestito secco ai viola per l'esterno difensivo francese, sempre ai margini prima a causa degli infortuni, poi per scelta tecnica. Nelle uscite, Malcuit segue la definizione dell'accordo tra il Napoli e l'Udinese per Fernando Llorente, ufficializzato dal club friulano.

Alle 21 sarà Napoli-Spezia: gli azzurri puntano al rilancio, all'accesso alla semifinale del trofeo vinto nel post-lockdown e che sembrava decretare il via all'era Gattuso, ora in discussione.