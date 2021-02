Savoia, si è dimesso il direttore sportivo Musa Motivi personali e decisione irrevocabile. Via anche il team manager Pergola

Il direttore sportivo Carlo Musa e il team manager Antonio Pergola hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalle rispettive mansioni ricoperte nel Savoia. Alla base della decisione, motivi strettamente personali. La società, nella persona del presidente onorario Alfonso Mazzamauro, del vicepresidente Renato Mazzamauro e dei dirigenti tutti ha inteso ringraziare pubblicamente Musa “professionista qualificato, serio ed esemplare” sottolineando che le porte del club per lui resteranno sempre aperte. Musa era arrivato nella società oplontina la scorsa estate, ritornando in Campania dopo una breve parentesi nell'Avellino, all'inizio del gennaio 2020, successiva alla vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2018/2019. In seguito al ritorno di Salvatore Di Somma e nel pieno delle vicissitudini societarie, le strade con i biancoverdi si sono, poi, separate. Il Savoia è attualmente quarto nel girone G di Serie D, in condominio con Muravaera, Nocerina e Carbonara Calcio (27 punti).