Napoli formato playstation e Castal Volturno si adegua Importante partnership per il club azzurro. Nuovo allenatore, si stringe il cerchio

Il Training Center di Castel Volturno cambierà nome. Il Napoli ha ufficializzato una partnership con Konami, azienda leader nel settore di videogiochi. Dal primo luglio 2021 il centro di allenamenti verrà ribattezzato con il nome di “SSC Napoli Konami Training Center” e al suo interno sarà allestita una nuovissima area gaming per i calciatori e ospiti. L’accordo prevede anche che, dal 2022/2023, la serie eFootball PES (il famoso gioco di calcio prodotto dal colosso giapponese) sarà l’unico a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata. E mentre in campo gli azzurri giocano e vincono come se fossero alla playstation, proseguono le grandi manovre per il futuro. La frattura con Gattuso è insanabile. De Laurentiis lavora alla nomina del nuovo allenatore, da cui ripartire in vista della prossima stagione, che, proprio grazie a “Ringhio”, ora ha ottime probabilità di essere pure in Champions League. Ed ecco la chiave per arrivare a Luciano Spalletti: la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. I contatti si susseguono e all'orizzonte c'è un paradosso. Se l'ex tecnico, tra le altre di Roma e Inter, dovesse arrivare all'ombra del Vesuvio sarebbe proprio per merito di Gattuso, che gli consegnerebbe la platea più ambita con una rimonta sensazionale. Condizione base per un accordo, oltre ogni aspetto economico. Gattuso vrebbe meritato di godersela in prima persona se non fosse stato per i ferri corti a cui è irrimediabilmente arrivato con la società.