Napoli, 5-1 all'Udinese: continua la corsa Champions Cinque marcatori diversi nello show azzurro e +4 sulla Juventus, quinta in classifica

Il Napoli firma un altro passo significativo verso l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri superano l'Udinese con il risultato di 5-1 nella gara d'apertura della trentaseiesima giornata di campionato di Serie A. Al 28', il Napoli trova il vantaggio con Zielinski e Fabian Ruiz firma subito il raddoppio al 31'. Sul finale del primo tempo, l'Udinese si rimette in scia con Okaka (2-1 al 41'), ma la squadra di Gattuso conferma il controllo delle operazioni e riallunga con Lozano all'11' della ripresa (3-1). Il Napoli completa l'opera con Di Lorenzo (4-1) al 66' e nel recupero, al 91', arriva anche il 5-1 con Insigne. In attesa delle altre gare, i partenopei volano a +4 sulla Juventus, quinta in classifica.

Serie A - Trentaseiesima Giornata

Napoli-Udinese 5-1

Marcatori: 28' pt Zielinski (N), 31' pt Fabian Ruiz (N), 41' pt Okaka (U), 11' st Lozano (N), 21' st Di Lorenzo (N), 46' st Insigne (N)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (39' st Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (39' st Demme); Lozano (31' st Politano), Zielinski (31' st Elmas), L. Insigne; Osimhen (26' st Mertens). All. Gattuso. A disp. Contini, Ospina, Zedadka, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (9' st Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (31' st Samir); Molina, De Paul, Walace (9' st Forestieri), Makengo (41' st Palumbo), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (31' st Micin). All. Gotti. A disp. Gasparini, Scuffet, Llorente, De Maio

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Bonifazi (U)

Recupero: 1' pt, 2' st