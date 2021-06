Verso Napoli-Udine, Giuri: "Energie mentali decisive" Il playmaker dell'APU ha presentato la finale tra i partenopei e i friulani

Quattro squadre per due posti in massima serie, due finali con il derby piemontese tra Torino e Tortona che inizierà questa sera con palla a due alle 20.45 e la sfida Napoli-Udine con Gara 1 in programma domani sera. Palla a due alle 20.45, al PalaBarbuto tra la squadra partenopea e quella friulana. La finale è stata presentata così da Marco Giuri: "La immagino equilibrata come sono state le nostre prime due serie. - ha affermato il playmaker dell'APU - Napoli è una squadra che conosciamo bene. L'abbiamo affrontata in finale di Coppa Italia e nelle due partite del girone bianco. Però, adesso è una serie playoff in cui tutto quello che c'è stato finora viene resettato e siamo al finale di stagione. Le energie bisogna trovarle in qualche modo. Le energie mentali non devono assolutamente mancare perché sono quelle che trascinano tutto". Fattore campo per Napoli e valore da confermare nei primi due atti di una serie che offrirà emozioni infinite con il sogno del ritorno in A per gli azzurri di coach Stefano Sacripanti, reduci da un doppio 3-0 nei quarti e in semifinale.