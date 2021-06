"Boxando s'impara", via al progetto dalla casa circondariale di Pozzuoli Iniziativa che lega il MIUR, Sport e Salute, FPI, scuole di secondo grado e istituti penitenziari

Dalla casa circondariale femminile di Pozzuoli ha preso il via l’iniziativa “Boxando s’impara” un progetto a carattere nazionale accreditato formalmente al MIUR tramite Sport e Salute, ideato e promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con i Comitati Regionali FPI e destinato alle scuole secondarie di secondo grado ed agli istituti penitenziari.

"Siamo lieti ed orgogliosi di ospitare questo progetto - ha dichiarato il direttore del penitenziario femminile di Pozzuoli, Maria Luisa Palma - Questo progetto ha una grande valenza inclusiva e non potevamo che accoglierlo a braccia aperte. Lo sport è inclusone ed il pugilato una disciplina sportiva che insegna il rispetto delle regole. Hanno aderito 15 detenute con grande entusiasmo. Abbiamo predisposto una sala fitness e palestra adatta ad ospitare allenamenti e lezioni. E questo progetto consentirà alle partecipanti di avere sempre più contatto con quello che è il mondo che gira intorno anche ai penitenziari”.

Alla sua seconda edizione, il progetto è curato dalla commissione progetti speciali in ambito scolastico FPI, coordinata dal professore Massimo Scioti. Ad oggi hanno aderito ben 17 istituti scolastici e la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli in cui il percorso formativo doveva essere avviato nella precedente edizione. Ora da qui prenderà il via nei prossimi giorni mentre a settembre entrerà nelle scuole.