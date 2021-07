Olimpiadi, Canottaggio: per Di Mauro esordio positivo nel singolo maschile Il napoletano ottiene il secondo posto in batteria e accede ai quarti di finale.

La cerimonia inaugurale andrà in scena oggi alle 13:00 orario italiano allo Stadio Olimpico di Tokyo. Intanto c’è già stato un gustoso aperitivo negli sport di squadra, nel tiro con l’arco e nel canottaggio, dove ha gareggiato il primo atleta campano. Nel singolo maschile, nella terza batteria, era presente il napoletano Gennaro Di Mauro. Per lui un buon esordio con un secondo posto con il crono di 7:06.87 alle spalle della Danimarca e davanti al Kazakistan che gli consente di accedere ai quarti di finale senza dover passare per il turno dei ripescaggi.

“Sono partito molto bene e durante il percorso ho avuto qualche problema perché c'era vento laterale e scarrocciava” ha spiegato Di Mauro alla fine della sua batteria. “E’ stata la gara d’inizio e penso di averla interpreta al meglio –sottolinea-. Nella seconda parte, dopo aver attaccato, ho deciso di mollare e, visto che il passaggio era sicuro, pensare alle prossime fasi che saranno sicuramente più dure”.

Contava solo passare il turno e risparmiare energie preziose per proseguire il cammino verso la finale e Gennaro Di Mauro è riuscito a compiere la sua prima missione Olimpica.

Batterie singolo maschile, i primi tre accedono ai quarti di finale, le altre barche vanno ai ripescaggi:

Prima batteria:

1. Norvegia (Kjetil Borch) 6.54.46, 2. Ungheria (Bendeguz Petervari-Molnar) 7.04.42, 3. Brasile (Luca Verthein Ferreira) 7.05.00, 4. Repubblica Ceca (Jan Fleissner) 7.16.56, 5. Kuwait (Abdulrahman Aladhel) 8.49.03, 6. Iraq (Mohammed Al Khafaji) 8.57.01.



Seconda batteria:

1. Grecia (Stefanos Ntouskos) 6.59.49, 2. Nuova Zelanda (Jordan Parry) 7.04.45, 3. Peru (Alvaro Torres Masias) 7.07.92, 4. Monaco (Quentin Antognelli) 7.10.52, 5. Repubblica Dominicana (Ignacio Vasquez Jorge) 7.43.71, 6. Vanuatu (Riilio Rll) 8.00.98

Terza batteria:

1. Danimarca (Sverri Nielsen) 7.02.88, 2. Italia (Gennaro Di Mauro) 7.06.87, 3. Kazakistan (Vladislav Yakolev) 7.10.08, 4. Zimbabwe (Peter Purcell-Gilpin) 7.10.65, 5. Libia (Alhussein Ghambour) 7.52.37.

Quarta batteria:

1. Canada (Trevor Jones) 7.04.12, 2. Lituania (Mindaugas Griskonis) 7.05.88,4. Bermuda (Dara Alizadeh) 7.34.96, 3. Turchia (Onat Kazakli) 7.20.11, 5. Arabia Saudita (Ussein Alizera) 7.54.18.



Quinta batteria:

1. Croazia (Damir Martin) 7.09.19, 2. ROC (Alexander Vyazovkin) 7.14.95, 3. Filippine (Cris Nievarez) 7.22.97, 4. Nicaragua (Felix Potoy) 7.32.54, 5. Benin (Privel Himnkati) 7.40.87.



Sesta batteria:

1. Germania (Oliver Zerdler) 7.00.40, 2. Giappone (Ryuta Arakawa) 7.02.79, 3. Egitto (Abdelkhalek Elbana) 7.03.44, 4. Olanda (Finn Florijn) 7.04.56, 5. Costa D’Avorio (Franck N’Dri) 7.49.19.