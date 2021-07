Olimpiadi, Boxe: Testa da padrona, superato lo scoglio russo La ragazza di Torre Annunziata ha battuto la Vorontsova esprimendo un grande pugilato.

Un dominio assoluto quello di Irma Testa all’esordio nel torneo di pugilato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La ragazza di Torre Annunziata, impegnata nella categoria dei 57 kg, ha battuto la russa Vorontsova per 4-1, convincendo quasi totalmente i vari giudici.

La campana è salita sul ring con gli occhi della tigre. Grande determinazione e concentrazione che le hanno permesso di esprimere un grande pugilato. La russa non l’ha mai realmente impensierita, nemmeno nell’ultimo round quando ha dovuto provare il tutto per tutto dopo che l’azzurra era chiaramente in vantaggio. Ma Irma ha gestito benissimo e ha concluso la sua fatica a braccia alzate.

Aver superato il primo turno con questa padronanza del ring consente ad Irma Testa di approcciarsi con grande entusiasmo ai prossimi match. Nella categoria dei 57 kg è assolutamente tra le favorite, anche se nella parte alta del tabellone insieme a lei ci sono le migliori del mondo. Discorso diverso nella parte bassa dove il livello sembra essere nettamente inferiore.