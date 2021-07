Olimpiadi, Canottaggio: Vicino e Castaldo: "Abbiamo rotto il ghiaccio" I due partenopei hanno conquistato la finale nella specialità del quattro senza.

La finale era l’obiettivo minimo ed è stato conquistato. Il quattro senza dei campani Vicino e Castaldo, completato da Lodo e Rosetti ha chiuso al secondo posto la batteria dietro alla fortissima Gran Bretagna. Una prestazione che ha soddisfatto Giuseppe Vicino. Oggi abbiamo rotto il ghiaccio, e questa è la cosa più difficile da fare in un'Olimpiade. Ogni volta è sempre tutto nuovo, ma non bisogna mai pensare al peggio perché gli avversari non ti lasciano molto spazio di manovra. Noi dobbiamo aggredire meglio la parte centrale per non lasciarli andare via, ma per ora va bene così. Ora analizzeremo il percorso per migliorare dove è necessario specialmente nella parte iniziale in maniera da stare più vicini più agli avversari quando si arriva nella parte centrale. Il resto è rush finale ed è tutto cuore". Soddisfatto anche l’altro campano Matteo Castaldo: "E' stata una buona gara, abbiamo rotto il ghiaccio e contava solo andare in finale. In questi tre giorni che ci separano dalla finale abbiamo il tempo per limare qualcosa per dare il nostro cento per cento. Sono convinto che riusciremo a limare ancora qualcosa in vista della finale".