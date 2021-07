Olimpiadi, Canottaggio: Di Mauro in semifinale nella specialità del singolo Il ragazza di Massa di Somma conquista il terzo posto superando agevolmente il turno.

Diciannove anni e un sogno vissuto costantemente ad occhi aperti. Gennaro Di Mauro continua il suo percorso nella specialità del singolo. Nei quarti di finale il ragazzo di Massa di Somma ha staccato il pass per il turno successivo con un bel terzo posto alle spalle del norvegese Kjietil Borch (7:10.97) e al greco Stefanos Ntouskos (7:12.77).

Di Mauro ha fatto una gara attenta senza spendere troppo e chiudendo in 7:26.25 con un discreto vantaggio sulla barca monegasca di Quentin Antognelli. Per lui la semifinale sarà un’altra tappa importante di un percorso che in futuro potrebbe portarlo molto lontano. Mercoledì 28 tornerà in acqua per continuare a vivere un sogno stupendo rigorosamente con il simbolo dei cinque cerchi Olimpici.