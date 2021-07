Olimpiadi, canottaggio: Di Mauro è soddisfatto per la semifinale ottenuta Ho gareggiato contro atleti che sono qui con l’obiettivo di salire sul podio ed è stato emozionante”

A soli diciannove anni Gennaro di Mauro sta vivendo il suo sogno Olimpico. Il percorso fatto fino ad ora è ottimo con la conquista della semifinale. Il ragazzo di Massa di Somma è molto soddisfatto. “La gara è andata abbastanza bene, sono riuscito a partire rimanendo nel gruppo dei migliori per poi andare in progressione passando il turno senza problemi. Ho gareggiato contro atleti che sono qui con l’obiettivo di salire sul podio ed è stato emozionante”. Di Mauro ha il grande merito di aver riportato in semifinale il singolo maschile dopo addirittura 33 anni.