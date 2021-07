Olimpiadi, canottaggio: per Di Mauro solo la finale B Il campano è arrivato quarto nella prima semifinale dietro a Norvegia, Croazia e Lituania.

Non è riuscita a Gennaro Di Mauro l’impresa di conquistare l’accesso in finale nella specialità del singolo. Il diciannovenne di Massa di Somma si è dovuto accontentare di un quarto posto nella sua semifinale dietro a Norvegia (Kjetil Borch), Croazia (Damir Martin) e alla Lituania (Mindaugas Griskonis). Di Mauro però non può avere grossi rimpianti essendo arrivato a cinque secondi dalla terza piazza. La sua avventura Olimpica resta comunque molto positiva a soli diciannove anni. “Sono partito bene” ha spiegato a fine gara, seguendo la tattica decisa a terra, ovvero iniziare forte per stare da subito con i migliori, e fino ai 1500 metri sono stato bene, poi la Lituania ha attaccato passando avanti. Ho provato a contrattaccare, ma c’erano molte raffiche di vento e non sono riuscito a mantenere la sua velocità, chiudendo quarto. Ho fatto la miglior gara che potessi fare in queste condizioni, sono soddisfatto, ora spero di chiudere al meglio la mia Olimpiade disputando una bella finale B domani”.



1. Norvegia (Kjetil Borch) 6.42.92, 2. Croazia (Damir Martin) 6.45.27, 3. Lituania (Mindaugas Griskonis) 6.45.90, 4. Italia (Gennaro Di Mauro) 6.50.19, 5. Brasile (Luca Verthein Ferreira) 7.02.87, 6. Canada (Trevor Jones) 7.06.18.

Seconda semifinale – i primi tre in finale gli altri in finale B: 1. Grecia (Stefanos Ntouskos) 6.41.61, 2. Danimarca (Sverri Nielsen) 6.44.00, 3. ROC (Alexander Vyazovkin) 6.44.56, 4. Germania (Oliver Zeidler) 6.45.16, 5. Ungheria (Bendeguz Petervari-Molnar) 6.59.08, 6. Giappone (Ryuta Arakawa) 6.59.26.