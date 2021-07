Olimpiadi, volley: azzurre travolgenti anche con l'Argentina In campo anche le campane Chirichella, autrice di tre punti, e il libero De Gennaro.

Continua il percorso vincente dell’Italvolley femminile delle due atlete partenopee De Gennaro e Chirichella. Le azzurre hanno passeggiato contro l’Argentina imponendosi per 3-0. Solo nel primo parziale la squadra sudamericana è riuscita a restare in scia alle scatenate vice campionesse del mondo perdendo 25-21.

Nei successivi due parziali dominio dell’Italvolley che ha chiuso 25-16 e 25-15. Spazio anche per Cristina Chirichella, che era rimasta in panchina contro la Turchia, autrice di tre punti. Perfetta come spesso accade la prestazione di Monica De Gennaro, fuoriclasse assoluta nel ruolo di libero. L’Italia resta a punteggio pieno e al primo posto in classifica e tornerà in campo sabato 31 luglio alle 14:45 orario italiano contro la Cina.

ITALIA-ARGENTINA: 3-0 (25-21, 25-16, 25-15)

Italia: Malinov, Egonu 17, Danesi 1, Fahr 7, Pietrini 9, Bosetti 10, De Gennaro (L). Orro 1, Folie 8, Chirichella 3, Sylla 3, Sorokaite. All: Mazzanti

Argentina: Rodriguez 5, Nizetich 8, Farriol 2, Lazcano 3, Mayer 1, Mercado 7, Rizzo (L). Bulaich 6, Fortuna, Germanier, Nosach, Herrera 1, All: Ferraro

Arbitri: Rodriguez (ESP), Liu (CHN)