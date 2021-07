Olimpiadi, canottaggio: Di Mauro chiude ottavo nel singolo maschile “E' stata un'esperienza indimenticabile”.

L’Olimpiade di Gennaro Di Mauro è terminata con un ottavo posto nella specialità del singolo. Il canottiere di Massa di Somma ha chiuso al secondo posto la finale B dietro al tedesco Oliver Zeidler. Posizione che conferma la bravura di questo diciannovenne che alla prima partecipazione ai Giochi è riuscito già a lasciare il segno. Parigi non è lontana, in tre anni servirà il salto di qualità, per dare seguito alla grande tradizione di canottieri napoletani che a Tokyo ha regalato tre medaglie, tutte di bronzo, con il quattro senza.

“E' stata un'esperienza indimenticabile” ha raccontato. “Sono cresciuto gara dopo gara migliorandomi sempre, e sono molto soddisfatto di come è finita. Sono contento della mia Olimpiade, persino per la polemica sul mio cappellino. È un portafortuna, andrò in gara sempre con quello, qualunque cosa dicano gli altri”. Un cappellino che sicuramente vedremo a Parigi 2024.