Olimpiadi, De Luca su Irma Testa: "Un esempio per tutti i nostri giovani" Per la pugile di Torre Annunziata i complimenti del Governatore.

L'impresa di Irma Testa non è passata inosservata. La ragazza di Torre Annunziata è entrata a suon di jab e ganci nella storia del pugilato italiano essendo nel 2016 la prima donna a partecipare ai Giochi in questa disciplina, e a Tokyo portando a casa una bella medaglia di bronzo. Per lei complimenti da ogni parte d'Italia e non potevano mancare quelli del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

"Davvero complimenti alla nostra Irma Testa di Torre Annunziata, medaglia di bronzo a Tokyo, prima boxeur italiana a qualificarsi ad un’Olimpiade, nel 2016, ed oggi prima a salire sul podio. Una grande impresa per "The Iron Butterfly", una bella storia di impegno, sacrificio e dedizione, un esempio per tutti i nostri giovani.