Turris, 3-1 alla Puteolana. Caneo: "Pandolfi? È in confusione e mal consigliato" Ultimo test non ufficiale per i corallini. Il tecnico usa bastone e carota con l'attaccante

La Turris manda in archivio l'ultimo appuntamento del proprio precampionato battendo con il finale di 3-1 la Puteolana (Eccellenza). Corallini in svantaggio per effetto di una rete dell'ex Guarracino, ma vittoriosi grazie a una doppietta di Longo e a un'autorete. A fine gara parola al tecnico Bruno Caneo: “La squadra ha evidentemente risentito dei carichi di lavoro. Dopo Ferragosto faremo un altro tipo di lavoro insistendo più sulla velocità. Ma al di là dell’aspetto fisico, dal punto di vista tecnico la squadra mi è piaciuta molto, dato che ha palleggiato cercando di cambiare fronte e di attaccare con i braccetti. Pandolfi? Gli voglio bene, ma in questo momento credo si trovi in uno stato un po’ confusionale. Secondo me è consigliato male, non è equilibrato. Deve pensare esclusivamente a fare il professionista mettendosi a disposizione della società. Poi, in sede di contrattazione, può esprimere la propria preferenza. Non ho mai visto Messi e Ronaldo saltare gli allenamenti per diatribe con la società. Questo non è un bel segnale, ma lo perdono perché sono anche un genitore e capisco certe dinamiche nella testa di un ragazzo, che vedo come un figlio. Deve capire, però, che non ci sono solo le sue esigenze, ma anche quelle degli altri. In accordo con la società puntiamo forte su Pandolfi. Credo vivamente che se resta alla Turris può essere l’anno della sua consacrazione, tale da permettergli di fare un salto importante, anche nella massima Serie. Vedo in lui un potenziale da 15, 20 gol a stagione”. Domenica 20 agosto, alle 20, l'esordio stagionale in gara ufficiale: al “Liguori” arriverà il Latina per il turno preliminare di Coppa Serie C.