PSA San'Antimo, test a Frosinone contro Latina Serie di impegni che prosegue per la squadra allenata da coach Agostino Origlio

Buon test per entrambe le formazioni. Al Palasport di Frosinone, Latina-Sant'Antimo ha garantito crescita per entrambi i roster. "Sono riusciti a mantenere alta l’intensità durante la partita, chiaramente non per tutti i 40 minuti, ma è normale considerando che veniamo da due settimane di lavoro ad alto volume. ha spiegato il preparatore fisico del Latina Basket, Marco Ranalli - Nel complesso sono contento per come è andato lo scrimmage. Il prossimo test, quello che ci mostrerà dati importanti, sarà l’impegno ufficiale di Supercoppa, in cui potremo verificare maggiori dettagli a distanza di ulteriori giorni di preparazione".

Così invece Carlo Cantone aveva presentato il test alla vigilia: "Abbiamo la consapevolezza che affronteremo una squadra di categoria superiore che avrà sicuramente maggiore fisicità rispetto a noi. - ha spiegato il playmaker della Partenope - In questo tipo di test però conta guardare al proprio contesto, ai propri progressi, andremo a Frosinone convinti di poter fare un buon allenamento. La preparazione è partita nel migliore dei modi, in questa squadra ci sono tanti giocatori esperti che conoscono bene il campionato, in molti lo hanno anche vinto, e che sanno come si approccia una stagione, come si definiscono e condividono obiettivi e prospettive. Noi vogliamo vincere quante più partite possibile e arrivare fino in fondo. Il gruppo si sta formando, ci stiamo conoscendo, seguiamo le direttive dello staff tecnico e siamo tutti soddisfatti del contesto in cui stiamo lavorando, e questo è ovviamente molto importante".