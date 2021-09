Virtus Pozzuoli, coach Spinelli: "Roster pieno di talento" Test contro la Virtus Cassino per la squadra puteolana al PalaErrico

Prosegue la preseason della Virtus Pozzuoli, iniziata il 20 agosto scorso. Nuovo ciclo tecnico per la squadra puteolana con Valerio Spinelli coach e Alessandro Tagliaferri assistant. Gaye, Gallo, Potì, Sequani, Manojlovic, Rossi, Caresta, Longobardi, Thiam, più i giovani del settore giovanile Cagnacci, Esposito e Testa: ecco il roster della Virtus. "Stiamo lavorando a ritmi serrati. - ha spiegato il coach di Pozzuoli, Valerio Spinelli - Per quanto concerne il calendario del campionato le squadre prima o, poi, dovremo incontrarle tutte. Siamo inseriti in un girone molto difficile con diverse formazioni che puntano alla vittoria al salto di categoria che noi incontreremo subito nelle prime giornate. Questo perché abbiamo allestito un roster totalmente nuovo e giovane che ha bisogno di lavorare tanto. La società e io stesso abbiamo fiducia di aver formato un ottimo gruppo. Ci faremo trovare pronti per la prima di campionato contro il Formia". Alle 19, al PalaErrico, sarà test contro la Virtus Cassino per la squadra allenata da Spinelli.