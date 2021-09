Basket, Pozzuoli: 69-76 nel test contro Cassino I puteolani sono al lavoro per la sfida di Supercoppa contro la Virtus Arechi Salerno

Punteggio secco per ogni quarto, parziali di 19-25, 11-17, 19-12 e 20-22 e vittoria con risultato aggregato per la Virtus Cassino contro la Virtus Pozzuoli nel test del PalaErrico. Aspetti positivi e altri da rivalutare per la squadra puteolana, allenata da coach Valerio Spinelli, che vince il terzo quarto di gioco. Nel frattempo, si avvicina la Supercoppa di Serie B. Domenica, con palla a due alle 18.30, la Virtus Pozzuoli sarà ospite della Virtus Arechi Salerno al Palasport "Carmine Longo" di Capriglia di Pellezzano. La fase di qualificazione della coppa riservata alle squadre della terza serie nazionale si aprirà mercoledì con Omegna-Borgomanero.

Regolamento - Sono 64 le squadre partecipanti, divise in 8 gironi, composti con criteri di vicinanza geografica. La classifica 2020/2021 ha determinato il ranking d'accesso. La miglior posizione concede il fattore campo. La vincente del girone si qualifica alla Final Eight. Domenica, mercoledì e domenica 19 sono i giorni di gara per la fase di qualificazione. La Final Eight è in programma da venerdì 24 a domenica 26: weekend per i quarti, le semifinali e la finale (sede da definire).