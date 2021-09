Napoli, la serata dei pareggi per i nazionali Errore dell'ex Jorginho dagli undici metri, qualificazione in bilico per l'Italia

È stata la domenica dei pareggi per i nazionali azzurri nelle gare di qualificazione al Mondiale. L'ex Napoli, Jorginho, sbaglia dagli undici metri ed è 0-0 tra Italia e Svizzera con Lorenzo Insigne uscito solo al 90' e con Giovanni Di Lorenzo impiegato per tutta la gara dal ct, Roberto Mancini. Qualificazione in bilico per la Nazionale, a +4 ma con due gare in più rispetto agli elvetici. Pareggio in Islanda per la Macedonia del Nord di Eljif Elmas (2-2 con rimonta subita) e per il Kosovo di Amir Rrahmani contro la Grecia (finale di 1-1). Altro pari nella notte: è quello firmato dalla Colombia di David Ospina e dal Paraguay (1-1) nella giornata del caso Brasile-Argentina (superclasico interrotto per mancata quarantena con l'intervento delle autorità sanitarie brasiliane). Ospina tornerà in tempo utile per Napoli-Juventus.